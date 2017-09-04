Тюмень за день: 4 сентября

В Тюмень пришло похолодание

Столбик термометра на этой неделе в Тюмени, по прогнозу виртуальных синоптиков, едва ли поднимется выше 15 градусов. В город пришли дожди и похолодание.

Тюменские силовики выяснили, кто из них лучше в профмастерстве

Конкурс профессионального мастерства, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, прошел на берегу Туры близ села Кулаково 2 сентября.

Тюменцы наведут порядок возле ТЭЦ-2

Ежегодная мусороуборочная акция "Сделаем!" пройдет 9 сентября с 12:00 до 15:00 в лесополосе возле ТЭЦ-2 в Тюмени.

Тюменские врачи избавили пациента от гигантской грыжи

Хирурги торакального отделения "Областной клинической больницы №1" провели сложнейшую операцию при гигантской грыже. Размер грыжи достигал 45 см и занимал более трех областей брюшной полости. Пациент ходил с ней целых 10 лет! За последний год это первый подобный случай.