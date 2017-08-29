Тюмень за день: 29 августа

Тюменские дзюдоисты завоевали девять медалей на всероссийских соревнованиях

В Магнитогорске 26 и 27 августа состоялись традиционные Открытые Всероссийские соревнования по дзюдо "Кубок ОАО "ММК" памяти Виктора Пшеничникова среди юниоров и юниорок до 21 года, юношей до 18 лет.

Тюменские слаломисты стали третьими на первенстве России

Первенство России по гребному слалому среди спортсменов до 24 лет прошло в городе Окуловка Новгородской области. В командных гонках спортсмены МАУ ДО СДЮСШОР № 2 Тюмени Антон Сироткин/Александр Буйнов, Даниил Липихин/Игорь Стафеев, Николай Баранов/Иван Стратула завоевали бронзу. Их время —169,69, сообщают в пресс-службе образовательного учреждения.

Еще одну тюменскую фирму проверяют из-за значительного долга по зарплате

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО "Тюменьмегапроект". По данным следствия было установлено, что с февраля 2016 года по июль 2017-го руководитель фирмы, у которого были на то деньги, полностью не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты десяти своим работникам.

Для тюменских пенсионеров организовывают санаторий на дому

Областной геронтологический центр продолжает реализацию проекта адресной социально-оздоровительной поддержки маломобильных пожилых людей в домашних условиях. С начала года программой санаторно-курортного лечения на дому воспользовались 76 человек.