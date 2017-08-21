Тюмень за день: 21 августа

Тюменцам обещают 30-градусную жару
Тюменцев ждет жаркая неделя. По прогнозу виртуальных синоптиков, температура воздуха в ближайшие дни поднимется до 30 градусов тепла.
Тюменские приставы навестят должников по алиментам перед началом учебного года
В течение оставшегося до начала учебного года времени судебные приставы, занимающиеся взысканием алиментов, будут работать в усиленном режиме.
ТюмГУ выбрали абитуриенты из двух десятков регионов России
В Тюменском госуниверситете среди уже зачисленных на первый курс по очным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры — представители 12 стран ближнего и дальнего зарубежья и более чем 20 регионов России.
В Тюмени прошло юниорское первенство России по тхэквондо: наша область — пятая
В областном центре завершилось первенство России по тхэквондо среди юниоров и юниорок 15–17 лет. В них приняли участие 55 спортсменов из 55 регионов страны. Тюменскую область представляли 16 юношей и 5 девушек.
В Тюмени усилили контроль качества воды и ввели дополнительное хлорирование
Дополнительное хлорирование на водоочистных сооружениях Тюмени введено в связи с усилением мер профилактики энтеровирусной инфекции в период сезонного подъема заболеваемости, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Тюменцев приглашают на цветообменник
В поселке Боровском Тюменского района впервые состоится цветообменник.
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