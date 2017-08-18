Тюмень за день: 18 августа

У тюменцев соберут пятнадцать видов вторсырья

19 августа в Тюмени пройдет самая массовая в истории регионального раздельного сбора отходов акция.

Поранившегося пилой юного тюменца до больницы домчали автоинспекторы

Ребенок порезал руку циркулярной пилой на даче.

В Тюменской филармонии пройдет традиционная ярмарка абонементов

Билеты на циклы концертов сезона 2017/18 года можно будет приобрести со скидкой 15%.

В Тюмени спасали ребенка, проглотившего большую голову пупса

Извлекать из ребенка пятисантиметровую деталь игрушки, которая полностью перекрыла просвет пищевода у входа в желудок, довелось специалистам ОКБ №2.

За взятки будут судить бывшего сотрудника регионального департамента инвестиционной политики

Преследуя корыстные цели, он "закрыл глаза" на то, что двое претендентов на государственные субсидии не выполнили ряд обязательных для их получения условий.