Тюмень за день: 17 августа

В тюменской поликлинике пробуют телемедицинские консультации

В Тюмени поликлиника № 8 стала первой в городе, где начали тестировать функционал для оказания дистанционной врачебной помощи.

В Тюмени завершается сезон опрессовок

С 17 по 30 августа в областном центре пройдет заключительный этап гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. За уже пройденные шесть этапов выявили и ликвидировали 55 повреждений.

В Тюмени уничтожили найденный рядом с жилыми домами снаряд

Снаряд сегодня в первой половине дня выкопали во дворе на улице Смоленской.

В Тюмени трехлетний мальчик погиб после падения из окна

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трое рабочих пострадали при взрыве на тобольском "СГ- Транс"

Инцидент случился в главном корпусе предприятия в ходе ремонта железнодорожной цистерны.