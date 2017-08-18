Тюмень за день: 17 августа

В тюменской поликлинике пробуют телемедицинские консультации
В Тюмени поликлиника № 8 стала первой в городе, где начали тестировать функционал для оказания дистанционной врачебной помощи.
В Тюмени завершается сезон опрессовок
С 17 по 30 августа в областном центре пройдет заключительный этап гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. За уже пройденные шесть этапов выявили и ликвидировали 55 повреждений.
В Тюмени уничтожили найденный рядом с жилыми домами снаряд
Снаряд сегодня в первой половине дня выкопали во дворе на улице Смоленской.
В Тюмени трехлетний мальчик погиб после падения из окна
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Трое рабочих пострадали при взрыве на тобольском "СГ- Транс"
Инцидент случился в главном корпусе предприятия в ходе ремонта железнодорожной цистерны.
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