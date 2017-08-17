Участок улицы Волгоградской в Тюмени на время перекроют

15:20 17 августа 2017
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В областном центре с 28 августа до 20 октября будет закрыта для транспорта улица Волгоградская — от пересечения с улицей Новоселов до дома №110а на улице Карла Маркса.

Как уточняют в городском департаменте дорожной инфраструктуры, в это время там будут ремонтировать подземные коммуникации.

Для объезда можно использовать улицы Новоселов, Карла Маркса, Парковую.

Теги: объезд
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