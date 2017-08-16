Тюмень за день: 16 августа

18:10 16 августа 2017
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В Тюмени центральные улицы перекроют на время велогонки

19 августа в областном центре пройдет Первенство Уральского федерального округа по велосипедному спорту.

Тюменский театр кукол откроет сезон новыми проектами

Очередной сезон стартует 1 сентября.

Четыре года за хищение квартир дали бывшей сотруднице ЖБИ-3

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления недвижимости завода ЖБИ-3. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

В Тюмени ищут водителя, который сбил девушку и уехал с места аварии

Инцидент произошел вчера, 15 августа, на улице Советской.

Тюменский "Электросетьстрой" задолжал работникам 1,5 миллиона

Без зарплаты часть сотрудников сидела полгода.

Теги: Тюмень за день
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