Тюмень за день: 16 августа

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления недвижимости завода ЖБИ-3. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

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