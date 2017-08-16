Тюмень за день: 16 августа

В Тюмени центральные улицы перекроют на время велогонки
19 августа в областном центре пройдет Первенство Уральского федерального округа по велосипедному спорту.
Тюменский театр кукол откроет сезон новыми проектами
Очередной сезон стартует 1 сентября.
Четыре года за хищение квартир дали бывшей сотруднице ЖБИ-3
Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления недвижимости завода ЖБИ-3. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере.
В Тюмени ищут водителя, который сбил девушку и уехал с места аварии
Инцидент произошел вчера, 15 августа, на улице Советской.
Тюменский "Электросетьстрой" задолжал работникам 1,5 миллиона
Без зарплаты часть сотрудников сидела полгода.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru