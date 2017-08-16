Тюмень за день: 15 августа

Тюменский драмтеатр готовится к своему юбилейному сезону

Большой Тюменский драматический театр готовится к юбилейному - 160-му сезону. Официально сезон стартует 15 сентября, а до этой даты, начиная с 24 августа, ТБДТ проведет театральный разогрев.

Экологический фестиваль "Живая планета" проходит в Тюмени

Тюмень в Год экологии становится площадкой для объединения экоактивистов из различных уголков России и других стран.

В регионе к зиме готовы 68% теплосетей

В Тюменской области к холодам готовы 77% котельных, готовность муниципального жилфонда составляет 54%. При подготовке к предстоящему отопительному сезону планируется выполнить работы по ремонту и замене 37,2 километров тепловых, 98 километров водопроводных и 23,6 километров канализационных сетей.

Известные тюменцы в рамках проекта ОНФ расскажут школьникам удивительные факты о России

Акция "Урок – моя Россия" пройдет в тюменских школах 1 сентября. Известные тюменцы расскажут ребятам интересные факты о России и родном крае, а также поделятся историями своего успеха. Организатором акции выступает Общероссийский народный фронт.

В Тюмени развернется борьба с серой почтой

Тюменский филиал Почты России переходит на единую онлайн-систему франкирования для борьбы с "серой" почтой. К системе успешно подключены шесть новых высокопроизводительных франкировальных машин, установленных в Тюмени, Ишиме и Тобольске.