На Мысу частично перекроют две улицы

В Тюмени на время перекроют участки улиц Кулибина и Ершова.

Улица Кулибина будет закрыта для транспорта в районе улицы Жуковского, 96 с 16 по 28 августа. Пути объезда: улицы Дачная, Литейщиков, 2-й пер. Гагарина, Потемкина.

Улицу Ершова перекроют в районе дома № 60 на улице Ушакова с 29 августа по 10 сентября, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры. Пути объезда: улицы Ушакова, Кулибина, Марины Расковой.