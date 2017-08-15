На Мысу частично перекроют две улицы

17:20 15 августа 2017
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В Тюмени на время перекроют участки улиц Кулибина и Ершова.

Улица Кулибина будет закрыта для транспорта в районе улицы Жуковского, 96 с 16 по 28 августа. Пути объезда: улицы Дачная, Литейщиков, 2-й пер. Гагарина, Потемкина.

Улицу Ершова перекроют в районе дома № 60 на улице Ушакова с 29 августа по 10 сентября, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры. Пути объезда: улицы Ушакова, Кулибина, Марины Расковой.

Теги: дорожное движение , объезд
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