Тюмень за день: 14 августа

Погода в Тюмени на неделю: до плюс 23 и дожди
По прогнозу виртуальных синоптиков, сегодня в Тюмени ожидается до 21 градуса тепла, облачно, без осадков. Во вторник температура поднимется до 23 градусов.
В Тюменской области бульдозер задавил лежавшего на обочине мужчину
Трагедия произошла в Тобольске 8 августа днем. Около одного из строений на улице 3-й Трудовой бульдозер наехал на лежавшего на обочине 33-летнего мужчину.
В Тюмени будут митинговать против "Матильды"
17 августа в Тюмени группа местных жителей организует митинг против показа фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Высказать свое решительное нет ленте, которая выйдет в прокат в октябре, они намерены на площади Единства и Согласия.
Тюменка нагнала велосипедного вора и сдала его полиции
Жительнице Тюмени удалось вернуть украденный велосипед и вместе с прохожими задержать злоумышленника.
Делегация из Казахстана посетила Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени
В среду, 9 августа, Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени посетила делегация из Казахстана. Гости высоко оценили уникальность центра и его уровень.
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