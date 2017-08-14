Тюмень за день: 14 августа

Погода в Тюмени на неделю: до плюс 23 и дожди

По прогнозу виртуальных синоптиков, сегодня в Тюмени ожидается до 21 градуса тепла, облачно, без осадков. Во вторник температура поднимется до 23 градусов.

В Тюменской области бульдозер задавил лежавшего на обочине мужчину

Трагедия произошла в Тобольске 8 августа днем. Около одного из строений на улице 3-й Трудовой бульдозер наехал на лежавшего на обочине 33-летнего мужчину.

В Тюмени будут митинговать против "Матильды"

17 августа в Тюмени группа местных жителей организует митинг против показа фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Высказать свое решительное нет ленте, которая выйдет в прокат в октябре, они намерены на площади Единства и Согласия.

Тюменка нагнала велосипедного вора и сдала его полиции

Жительнице Тюмени удалось вернуть украденный велосипед и вместе с прохожими задержать злоумышленника.

Делегация из Казахстана посетила Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени

В среду, 9 августа, Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени посетила делегация из Казахстана. Гости высоко оценили уникальность центра и его уровень.