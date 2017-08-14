Погода в Тюмени на неделю: до плюс 23 и дожди

По прогнозу виртуальных синоптиков, сегодня в Тюмени ожидается до 21 градуса тепла, облачно, без осадков. Во вторник температура поднимется до 23 градусов.
В среду также обещают плюс 23, пройдет небольшой дождь. Во второй половине недели температура пойдет на спад. В четверг и пятницу термометры покажут 17–19 градусов тепла, возможны дожди.
В выходные, по предварительному прогнозу, ожидается 18–20 градусов тепла. Будет пасмурно, пройдет небольшой дождь.
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