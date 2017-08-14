Погода в Тюмени на неделю: до плюс 23 и дожди

09:30 14 августа 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
cdn1.share.slickpic.com
| Фото: cdn1.share.slickpic.com

По прогнозу виртуальных синоптиков, сегодня в Тюмени ожидается до 21 градуса тепла, облачно, без осадков. Во вторник температура поднимется до 23 градусов.

В среду также обещают плюс 23, пройдет небольшой дождь. Во второй половине недели температура пойдет на спад. В четверг и пятницу термометры покажут 17–19 градусов тепла, возможны дожди.

В выходные, по предварительному прогнозу, ожидается 18–20 градусов тепла. Будет пасмурно, пройдет небольшой дождь.

Теги: прогноз погоды
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2017