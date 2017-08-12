Тюмень за день: 11 августа

Артисты Тюменского драмтеатра выйдут на сцену перед открытием сезона
Большой Тюменский драматический театр готовится к юбилейному, 160-му сезону. 19 августа состоится официальное открытие касс, а уже 24–27 августа артисты выйдут на сцену, чтобы показать зрителям самые кассовые спектакли прошлого сезона.
ТРИЦ заставили убрать рекламу с кварплатных квитанциий
Арбитражный суд Тюменской области подтвердил законность и обоснованность решения Тюменского УФАС России о нарушении Тюменским расчетно-информационным центром закона о рекламе.
В Тюмени заработал обучающий центр для слепоглухих
C июля этого года на базе тюменского областного центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма" работает четвертый в России обучающий центр для слепоглухих людей.
Тюменцы могут взять талон на ЭКГ и рентген в поликлинике через мобильное приложение
В мобильном приложении "Медицина72" появилась новая функция — электронная очередь.
В Тюмени очередное уголовное дело из-за травмирования ребенка на батуте
Уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, грозит владельцам аттракциона у торгово-развлекательного центра "Тюмень Сити Молл".
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