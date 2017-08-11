Тобольскому депутату не дали уйти от обязательных работ за долги

Депутат думы Тобольского муниципального района в судебном порядке обжаловал действия судебных приставов по наложению ареста на его Lexus и постановление судьи о назначении 75 часов обязательных работ. Судья Тобольского городского суда отклонил жалобы гражданина, оставив наказание прежним.

К выполнению общественно-полезной деятельности депутат должен приступить после вступления постановления в законную силу. Исполнительное производство в отношении политика было возбуждено в 2016 году — общая сумма долга представителя власти по алиментам в пользу двух дочерей достигла 384 тысяч рублей. Гражданин оплатил алименты лишь дважды в 2016 году, и дважды в текущем.

"Выполнение обязательных работ не освобождает должника от ответственности, в случае дальнейшего уклонения от оплаты алиментных платежей в отношении представителя власти будет возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ", — отмечают в пресс-службе УФССП по Тюменской области.