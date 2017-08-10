Тюмень за день: 10 августа

В Тюмени ищут водителя мопеда, сбившего девушку на тротуаре

Инцидент произошел вчера около часа дня на улице Чернышевского, 6.

В банковском секторе Тюменской области наблюдается положительная динамика

По итогам I полугодия 2017 года в банковском секторе Тюменского региона отмечена положительная динамика показателей кредитной активности и привлеченных средств. Основной драйвер роста на рынке кредитования – снижение ставок.

В Югре обсудили перспективы строительства дороги на Тюмень от Урая

Дорога круглогодичного действия от юга Тюменской области до Урая способна не только удовлетворить чаяния горожан в плане удобного сообщения с большой землей, но и повлиять на инвестиционную привлекательность города

Народное караоке с "Хором Турецкого" пройдет на Цветном бульваре

Вместе с коллективом тюменцы смогут спеть любимые песни нескольких поколений.

На тюменских трассах возвращающихся из отпусков проконтролируют автоинспекторы

Дополнительные меры по обеспечению безопасности на федеральных и областных автодорогах Тюменской области предпринимает региональная Госавтоинспекция.