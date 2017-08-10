Тюмень за день: 10 августа

В Тюмени ищут водителя мопеда, сбившего девушку на тротуаре
Инцидент произошел вчера около часа дня на улице Чернышевского, 6.
В банковском секторе Тюменской области наблюдается положительная динамика
По итогам I полугодия 2017 года в банковском секторе Тюменского региона отмечена положительная динамика показателей кредитной активности и привлеченных средств. Основной драйвер роста на рынке кредитования – снижение ставок.
В Югре обсудили перспективы строительства дороги на Тюмень от Урая
Дорога круглогодичного действия от юга Тюменской области до Урая способна не только удовлетворить чаяния горожан в плане удобного сообщения с большой землей, но и повлиять на инвестиционную привлекательность города
Народное караоке с "Хором Турецкого" пройдет на Цветном бульваре
Вместе с коллективом тюменцы смогут спеть любимые песни нескольких поколений.
На тюменских трассах возвращающихся из отпусков проконтролируют автоинспекторы
Дополнительные меры по обеспечению безопасности на федеральных и областных автодорогах Тюменской области предпринимает региональная Госавтоинспекция.
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