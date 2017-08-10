Тюменцев предупреждают о надвигающихся заморозках

Первые заморозки на днях ожидаются на юге Тюменской области. По данным Тюменского Гидрометцентра, 11–12 августа в ночное время местами в приземном слое температура составит до –3 градусов.

Такие погодные условия могут отразиться на сельскохозяйственных культурах, а также нарушить работу систем электроснабжения и увеличить число техногенных пожаров, поэтому тюменцев просят быть осторожными.