Тюменцев предупреждают о надвигающихся заморозках

18:00 10 августа 2017
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pixabay.com

Первые заморозки на днях ожидаются на юге Тюменской области. По данным Тюменского Гидрометцентра, 11–12 августа в ночное время местами в приземном слое температура составит до –3 градусов.

Такие погодные условия могут отразиться на сельскохозяйственных культурах, а также нарушить работу систем электроснабжения и увеличить число техногенных пожаров, поэтому тюменцев просят быть осторожными.

Теги: холода , погода
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