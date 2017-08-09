Тюмень за день: 9 августа

"Тюменская марка": как стать народным экспертом?

Впервые жители региона смогут стать народными экспертами "Тюменской марки", побывать на местных предприятиях и поставить свой знак качества товарам и услугам. Как производят аэрозоль, делают самую вкусную колбасу и где "рождаются" здания и стадионы – обо всем этом и о многом другом каждый узнает на личном опыте.

В субботу тюменцев ждут в поликлиниках для проверки сердца и сосудов

В муниципальных поликлиниках Тюмени 12 августа с 9 до 15 часов пройдет вторая по счету профилактическая акция "Доктор с вами". На этот раз она будет посвящена профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В первую очередь в поликлиниках ждут тех, кто в силу своей занятости не может посещать медицинские учреждения в будние дни.

В "Жемчужину Сибири" съедутся лучшие триатлонисты России

В Тюменской области с 11 по 14 августа пройдут Чемпионат и Первенство России по триатлону в дисциплинах триатлон-спринт и триатлон-эстафета.

В Тюмени пройдут российские соревнования школьников по скалолазанию

С 12 по 14 августа областная столица встретит участников финального этапа VIII летней спартакиады учащихся России. На старт выйдут 120 скалолазов из 28 регионов в возрасте от 14 лет.

Тюменцы ставят в пример организацию АрМИ-2017

Прошедшие Международные армейские игры - 2017 можно ставить в пример организаторам массовых мероприятий. К такому выводу пришли тюменцы и гости города, побывавшие на играх. Об этом многие написали в комментариях к новостям о событии и в социальных сетях.