Тюмень за день: 4 августа

Погода на выходные в Тюмени: до +20 и дожди

В ближайшие выходные в Тюмени сохранится ненастная погода. Сегодня, 4 августа, столбик термометра поднимется до 21 градуса тепла, вечером пройдет дождь.

Более семи тысяч детей родилось в Тюмени с начала года

За 7 месяцев этого года в Тюмени родился 7621 ребенок. В июле на свет появилось 1 188 малышей: 579 мальчиков и 609 девочек. В июле 2016 года сотрудники комитета загс администрации города Тюмени зарегистрировали 1270 детей.

Конкурс "Тюменская марка" набирает обороты

За первую неделю с момента старта приема заявок предварительную регистрацию прошли 60 предприятий из разных сфер бизнеса. Повышенный интерес к конкурсу у предпринимательского сообщества связан с введением новых правил участия и возможностей, считают организаторы.

Тюменские музеи в августе предлагают посмотреть на мамонтов и пройти тропой предков

Структурные подразделения Тюменского музейно-просветительского объединения каждый месяц стараются удивить тюменцев и гостей города новыми захватывающими мероприятиями. Стоит поторопиться, чтобы провести последний месяц лета интересно и познавательно.

Почта открыла новый офис в исторической части Тюмени

Отделение почтовой связи Тюмень 625002 с улицы Свердлова, 2 переехало на улицу Водников, 5. Открытие отделения почтовой связи в новом помещении продиктовано как динамикой развития города, так и стремлением обеспечить качественный доступ к почтовым услугам каждому жителю Тюмени в оборудованном и комфортном офисе.