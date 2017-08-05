В субботу транзитчикам на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, следующим мимо Тобольска, придется ехать через город

На Тобольскую промплощадку вновь прибыло крупногабаритное и тяжеловесное оборудование. В связи с доставкой груза до стройплощадки 5 августа в Тобольске и окресностях будут введены следующие ограничения в движения автотранспорта:
- с 05:45 до 06:00 будет перекрыто движение на участке Уватский тракт от а/д Подъезд к промпорту до а/д Р-404 Тюмень–Ханты-Мансийск;
- с 06:00 до 10:00 запрещено движение на участке а/д Р-404 Тюмень–Ханты-Мансийск от а/д Подъезд к ж/д вокзалу до проспекта Дзираева. Движение автотранспорта в направлении Тюмень–Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийск–Тюмень осуществляется транзитом через город;
- с 10:00 до 16:00 ограничено движение на участке проспекта Дзираева от а/д Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск до улицы Юдина, сообщает Tobolsk.ru
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