Почта открыла новый офис в исторической части Тюмени

Отделение почтовой связи Тюмень 625002 с улицы Свердлова, 2 переехало на улицу Водников, 5. Открытие отделения почтовой связи в новом помещении продиктовано как динамикой развития города, так и стремлением обеспечить качественный доступ к почтовым услугам каждому жителю Тюмени в оборудованном и комфортном офисе.

Ранее почтовое отделение ранее занимало около 70 квадратных метров на первом этаже жилого дома. Обновленный офис в два раза больше по площади, в нем сделан ремонт в фирменном стиле, установлена новая мебель, а также система кондиционирования и охранно-пожарная сигнализация. Помимо этого, в ОПС внедрена адресная система хранения, обновлен компьютерный парк с новейшим программным обеспечением, сообщает пресс-служба компании.

Для качественного оказания услуг пересмотрены доставочные участки. Около 700 организаций и более 20 тысяч человек обслуживают десять сотрудников: начальник ОПС, его заместитель, 3 оператора и 5 почтальонов.

В отделении клиенты могут получить весь спектр почтовых и финансовых услуг: отправить и получить посылку, оплатить налоги и штрафы, оформить подписку на периодические печатные издания и многое другое.

Режим работы отделения остался неизменным: с понедельника по пятницу ОПС работает с 8:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 18:00, перерыв на обед – с 13:00 до 14:00, выходной - воскресенье.