Тюмень за день: 2 августа

Руском построит в Тюменской области еще один птицеводческий комплекс

Группы компаний "РУСКОМ" в Тюменской области уже реализует один масштабный проект - производство по выращиванию и переработке индейки мощностью 10 тыс. тонн живой массы в год. Полный запуск всего цикла производств ожидается в конце сентября 2017 года. Постоянную работу получат более 550 жителей области.

Испытывающим трудности в поиске работы поможет тюменский ЦЗН

В тюменском Центре занятости 3 августа состоится ярмарка вакансий для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Любителей фотографировать приглашают в "Русскую цивилизацию"

Жители Тюменской области могут поучаствовать в международном фотоконкурсе "Русская цивилизация", который проводится с целью гармонизации межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России посредством привлечения внимания граждан к истокам и традициям русской культуры.

В Тюмени рассмотрели вопросы защиты обманутых дольщиков

Слушания по вопросу защиты прав участников долевого строительства многоквартирных домов состоялись накануне в Тюмени. В них приняли участие депутаты Государственной и Тюменской областной дум, руководство областной прокуратуры, представители органов власти города Тюмени и Тюменской области, общественных организаций, застройщиков, участники долевого строительства.

Тюмень готова к проведению международных Армейских игр

Лучшие команды военнослужащих инженерных войск России, Белоруссии, Узбекистана и Армении готовятся к участию в международных армейских играх АрМИ-2017, которые состоятся в Тюмени 4 и 6 августа на озере Андреевском.