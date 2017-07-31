Тюмень за день: 31 июля

Тюменская полиция подсчитала, сколько человек поучаствовали в Дне города

По сообщению тюменского УМВД, 29 июля в культурно-массовых мероприятиях, посвященных 431-летию Тюмени, приняли участие более 370 тысяч человек. В этот день на улицах города с утра и до позднего вечера работали порядка тридцати развлекательных площадок, большая часть была рассредоточена в центре.

За полгода в регионе зарегистрировано больше 900 острых химических отравлений

С начала года в Тюменской области зарегистрировано 974 случая острых отравлений химической этиологии, 171 случай обернулся летальным исходом.

Слава Зайцев оценил тюменский "Модный угол"

"Тюмень. После невероятного шоу в честь дня города! Я в восторге! Спасибо всем!!!" - такими словами сопроводил фото из Тюмени в Instagram народный художник России Вячеслав Зайцев. На показ "Модный угол" известный модельер был приглашен в качестве почетного гостя.

Тюменец стал чемпионом на Сурдлимпиаде в беговой эстафете

Тюменский легкоатлет Константин Гребенщиков стал чемпионом XXIII Сурдлимпийских летних игр. Вместе с Артуром Абдрахмановым, Виктором Обломковым и Антоном Шарапо он выиграл золото в эстафете 4 × 400 метров. До этого Константин стал вторым в беге на 400 метров с барьерами.

Жара в Тюмени спадет на этой неделе

По прогнозу виртуальных синоптиков, жара в Тюмени скоро сменится похолоданием. Сегодня, 31 июля, ожидается до 26 градусов тепла, без осадков. Во вторник и среду температура воздуха поднимется до 28 градусов, пройдет дождь.