Тюмень за день: 31 мая

В Тюмени вынесут приговор серийному вору, обвиняемому по тридцати эпизодам

Калининский районный суд рассмотрит дело серийного вора, который с лета прошлого года орудовал в Тюмени и Тюменском районе. В деле значатся 24 доведенных до конца преступления и 6 покушений на кражу.

Тюменцев просят лучше приглядывать за велосипедами — участились кражи

Только за вчерашний день в Тюмени зарегистрировано пять фактов краж велосипедов. Во всех случаях двухколесный транспорт выносили из подъездов.

На Цветном бульваре появится дирижабль для сбора желаний

С 1 по 3 июня на Цветном бульваре горожане обнаружат "Дирижабль добра". Каждый сможет загадать свое самое заветное желание, привязав ленточку к дирижаблю.

За дебош в здании суда тюменцу грозит лишение свободы

В Тюмени инцидент с буйно ведущим себя посетителем произошел в Калининском районном суде на минувшей неделе.

Теплосети на двух улицах Тюмени, где постоянно случались прорывы, наконец отремонтируют

Очередное заседание по вопросам обеспечения законности в сфере ЖКХ прошло в областной прокуратуре. Одной из тем для обсуждения стали итоги отопительного сезона 2016–2017.