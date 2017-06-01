Тюмень за день: 31 мая

В Тюмени вынесут приговор серийному вору, обвиняемому по тридцати эпизодам
Калининский районный суд рассмотрит дело серийного вора, который с лета прошлого года орудовал в Тюмени и Тюменском районе. В деле значатся 24 доведенных до конца преступления и 6 покушений на кражу.
Тюменцев просят лучше приглядывать за велосипедами — участились кражи
Только за вчерашний день в Тюмени зарегистрировано пять фактов краж велосипедов. Во всех случаях двухколесный транспорт выносили из подъездов.
На Цветном бульваре появится дирижабль для сбора желаний
С 1 по 3 июня на Цветном бульваре горожане обнаружат "Дирижабль добра". Каждый сможет загадать свое самое заветное желание, привязав ленточку к дирижаблю.
За дебош в здании суда тюменцу грозит лишение свободы
В Тюмени инцидент с буйно ведущим себя посетителем произошел в Калининском районном суде на минувшей неделе.
Теплосети на двух улицах Тюмени, где постоянно случались прорывы, наконец отремонтируют
Очередное заседание по вопросам обеспечения законности в сфере ЖКХ прошло в областной прокуратуре. Одной из тем для обсуждения стали итоги отопительного сезона 2016–2017.
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