Тюмень за день: 30 мая

Больше пятисот тюменцев привлекли к ответственности за поджог травы и мусора
В регионе с начала года специалисты федеральной пожарной службы 1055 раз реагировали на возгорание травы и 670 — на возгорание мусора. По этим фактам установлено 558 виновных, в отношении которых возбуждены административные дела.
Тюменцев зовут на бесплатные летние занятия со спорторгами
В Тюмени в июне 160 спортивных инструкторов будут ждать горожан на бесплатных тренировках по десяткам направлений: от танцев и скандинавской ходьбы до бокса и йоги.
На Цветном бульваре обменяют сигареты на спортивный инвентарь и измерят легкие
В Тюмени масштабная акция в рамках Всемирного дня без табака пройдет завтра на Цветном бульваре.
Половина тюменцев предпочитает записываться к врачам удаленно
В Тюменской области около 50 % всех записей на прием к врачу осуществляется дистанционно. Жители региона записываются к докторам через интернет, инфокиоски, единый центр записи и мобильное приложение.
Тюменские собаки научатся гулять, минуя детские площадки
В тридцати точках Тюмени появятся комплексы из оранжевых урн вкупе с разноцветными столбиками. Комбинации так называемых дог-боксов и дог-постов будут предназначены для выгула собак на придомовых территориях и в общественных местах.
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