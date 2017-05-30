Тюмень за день: 30 мая

Больше пятисот тюменцев привлекли к ответственности за поджог травы и мусора

В регионе с начала года специалисты федеральной пожарной службы 1055 раз реагировали на возгорание травы и 670 — на возгорание мусора. По этим фактам установлено 558 виновных, в отношении которых возбуждены административные дела.

Тюменцев зовут на бесплатные летние занятия со спорторгами

В Тюмени в июне 160 спортивных инструкторов будут ждать горожан на бесплатных тренировках по десяткам направлений: от танцев и скандинавской ходьбы до бокса и йоги.

На Цветном бульваре обменяют сигареты на спортивный инвентарь и измерят легкие

В Тюмени масштабная акция в рамках Всемирного дня без табака пройдет завтра на Цветном бульваре.

Половина тюменцев предпочитает записываться к врачам удаленно

В Тюменской области около 50 % всех записей на прием к врачу осуществляется дистанционно. Жители региона записываются к докторам через интернет, инфокиоски, единый центр записи и мобильное приложение.

Тюменские собаки научатся гулять, минуя детские площадки

В тридцати точках Тюмени появятся комплексы из оранжевых урн вкупе с разноцветными столбиками. Комбинации так называемых дог-боксов и дог-постов будут предназначены для выгула собак на придомовых территориях и в общественных местах.