В Тюмени запретят продавать алкоголь в Международный день защиты детей

13:45 30 мая 2017
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pixabay.com

Розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, будет запрещена на территории Тюмени 1 июня — в Международный день защиты детей.

Запрет на розничную продажу алкоголя не распространяется на магазины беспошлинной торговли и общепиты, отмечают в городском департаменте потребительского рынка.

Добавим, что запрет в областной столице также будет действовать в День молодежи — 30 июня и День города — 29 июля.

Теги: продажа алкоголя , праздники
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