В Тюмени запретят продавать алкоголь в Международный день защиты детей

Розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, будет запрещена на территории Тюмени 1 июня — в Международный день защиты детей.

Запрет на розничную продажу алкоголя не распространяется на магазины беспошлинной торговли и общепиты, отмечают в городском департаменте потребительского рынка.

Добавим, что запрет в областной столице также будет действовать в День молодежи — 30 июня и День города — 29 июля.