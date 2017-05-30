Тюмень за день: 29 мая

Опоры моста Влюбленных украсит стрит-арт

Тюменским и иногородним дизайнерам, архитекторам и художникам предлагают попробовать силы в конкурсе эскизов на художественное оформление моста Влюбленных.

Тюменцам начнут оформлять электронные больничные

В Тюменском региональном отделении Фонда соцстрахования готовятся к внедрению электронных листков временной нетрудоспособности (ЭЛН). Новая норма даст возможность выбора пациенту, какую форму больничного листа оформлять — бумажную или электронную.

Тюменцев ждут гастрольные показы от Свердловского театра драмы

Большие гастроли Свердловского государственного академического театра драмы пройдут в Тюмени с 27 июня по 2 июля. На сцене Тюменского драмтеатра горожане увидят их лучшие спектакли последних лет.

За выходные скорая помогла двум десяткам тюменцев, у которых стало отказывать сердце

На прошедших выходных в Тюмени и Тюменском районе врачи и фельдшеры скорой спасли полсотни человек, жизни и здоровью которых угрожала серьезная опасность. Экстренную помощь получили 18 пациентов в состоянии комы и шока, 13 — с нарушением мозгового кровообращения и 22 — с острым коронарным синдромом.