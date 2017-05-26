Тюмень за день: 26 мая

Тюменские школьники стали чаще выбирать для сдачи ЕГЭ физику и биологию

Как отмечают в региональном департаменте образования, у школьников востребованы не только социально-гуманитарные, но и технические специальности, к которым готовят в вузах: ребята стали чаще сдавать в форме ЕГЭ физику, химию и биологию.

В Тюмени автоинспекторы постараются предугадать логику пьяных водителей

В областном центре сплошные проверки водителей на трезвость проведут инспекторы ДПС в грядущие выходные.

В Тюмени не стали славить революцию, но отдадут честь спасателям

В Тюмени один из безымянных участков в районе озера Алебашево будет именоваться улицей Пожарных и спасателей. Идею назвать одну из тюменских улиц в честь столетнего юбилея революции вновь не поддержали.

На тюменских дорогах люди стали чаще погибать в ДТП — очевидцы медлят с вызовом скорой?

Накануне в Тюмени тревожную статистику озвучили на областной конференции по оказанию медпомощи при ДТП.

Переносчиками инфекций оказываются почти треть тюменских клещей

С начала апреля жители области отдали на анализ в местный Центр гигиены и эпидемиологии 472 обнаруженных на себе клещей. В 6 из них специалисты нашли вирус клещевого энцефалита, в 123 — возбудитель клещевого боррелиоза.