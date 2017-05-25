Тюмень за день: 25 мая

Тюменцев приглашают проверить подозрительные родинки
Дни диагностики рака кожи пройдут в профильных медучреждениях Тюмени 26 и 27 мая. Тюменцы смогут бесплатно обследовать родинки у специалистов, чтобы удостовериться, что эти изменения не из опасных.
На время велопарада в центре Тюмени ограничат движение
В эту субботу, 27 мая, в областном центре будет ограничено движение транспорта с 8 до 15 часов в квартале улиц Водопроводная — Хохрякова — Орджоникидзе — Володарского.
За два года в Тюмени отремонтируют тепломагистрали на семи улицах
На 2017–2018 годы в областном центре запланирован ремонт семи участков тепломагистралей. Работы пройдут в районах улиц Дзержинского, Энергетиков, Волгоградской, Широтной, Пермякова, Мало-Загородной и Максима Горького.
В Тюменской области люди возвращаются в неподтопленные дома из эвакуации
В районах Тюменской области в нетронутые водой дома вернулись 74 человека.
В Тюмени осудили мужчину, совершившего зверское убийство под наркотиками
К тринадцати годам строгого режима приговорили 30-летнего жителя Тюмени Максима Борзова за разбой и жестокое убийство.
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