Тюмень за день: 25 мая

Тюменцев приглашают проверить подозрительные родинки

Дни диагностики рака кожи пройдут в профильных медучреждениях Тюмени 26 и 27 мая. Тюменцы смогут бесплатно обследовать родинки у специалистов, чтобы удостовериться, что эти изменения не из опасных.

На время велопарада в центре Тюмени ограничат движение

В эту субботу, 27 мая, в областном центре будет ограничено движение транспорта с 8 до 15 часов в квартале улиц Водопроводная — Хохрякова — Орджоникидзе — Володарского.

За два года в Тюмени отремонтируют тепломагистрали на семи улицах

На 2017–2018 годы в областном центре запланирован ремонт семи участков тепломагистралей. Работы пройдут в районах улиц Дзержинского, Энергетиков, Волгоградской, Широтной, Пермякова, Мало-Загородной и Максима Горького.

В Тюменской области люди возвращаются в неподтопленные дома из эвакуации

В районах Тюменской области в нетронутые водой дома вернулись 74 человека.

В Тюмени осудили мужчину, совершившего зверское убийство под наркотиками

К тринадцати годам строгого режима приговорили 30-летнего жителя Тюмени Максима Борзова за разбой и жестокое убийство.