Тюмень за день: 23 мая

В Тюмени простятся с актрисой Тюменского драмтеатра
Прощание с актрисой ТБДТ Галиной Домниковой пройдет в Тюмени завтра, 24 мая. Артистка ушла из жизни после продолжительной и тяжелой болезни.
Для жителей отдаленного района Тюмени открывают филиал городской поликлиники
Филиал одной из муниципальных поликлиник откроется завтра в жилом районе Малый Тараскуль.
Первый фестиваль предпринимательства "Жара" посетили более двадцати тысяч человек
20 мая в Гилевской роще тюменские предприниматели устроили праздник для гостей и жителей города — фестиваль "Жара". Весь день на территории парка звучала музыка и проходили мероприятия по различным направлениям.
В Тюмени осудили афериста, уговаривавшего возлюбленных брать многотысячные кредиты
К трем годам колонии общего режима суд приговорил мужчину, обеспечивавшему себя за счет доверчивых тюменок.
Тюменцев приглашают на фестиваль воздушных змеев
В Тюмени массовый запуск воздушных змеев пройдет на парковке ТРЦ "Остров" 1 июня.
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