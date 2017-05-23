Тюмень за день: 23 мая

В Тюмени простятся с актрисой Тюменского драмтеатра

Прощание с актрисой ТБДТ Галиной Домниковой пройдет в Тюмени завтра, 24 мая. Артистка ушла из жизни после продолжительной и тяжелой болезни.

Для жителей отдаленного района Тюмени открывают филиал городской поликлиники

Филиал одной из муниципальных поликлиник откроется завтра в жилом районе Малый Тараскуль.

Первый фестиваль предпринимательства "Жара" посетили более двадцати тысяч человек

20 мая в Гилевской роще тюменские предприниматели устроили праздник для гостей и жителей города — фестиваль "Жара". Весь день на территории парка звучала музыка и проходили мероприятия по различным направлениям.

В Тюмени осудили афериста, уговаривавшего возлюбленных брать многотысячные кредиты

К трем годам колонии общего режима суд приговорил мужчину, обеспечивавшему себя за счет доверчивых тюменок.

Тюменцев приглашают на фестиваль воздушных змеев

В Тюмени массовый запуск воздушных змеев пройдет на парковке ТРЦ "Остров" 1 июня.