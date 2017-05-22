В Тюмени вновь похолодает

08:30 22 мая 2017
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Не успели горожане насладиться теплыми днями, как вновь задул северный ветер.

 Синоптики Росгидрометцентра обещают переменную облачность и небольшие осадки в течение всей недели. Сегодня, 22 мая, днем еще до +21, но к вечеру похолодает - ночью столбик термометра опустится до +4.

 Во вторник, 22 мая, днем воздух прогреется лишь до +12 градусов.

 Чуть теплее - +16-14 градусов - будет в среду и четверг.

 В пятницу-воскресенье ожидается потепление до +21-23 градусов, вероятность небольших дождей сохранится.

Теги: прогноз погоды
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