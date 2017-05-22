В Тюмени вновь похолодает

Не успели горожане насладиться теплыми днями, как вновь задул северный ветер.

Синоптики Росгидрометцентра обещают переменную облачность и небольшие осадки в течение всей недели. Сегодня, 22 мая, днем еще до +21, но к вечеру похолодает - ночью столбик термометра опустится до +4.

Во вторник, 22 мая, днем воздух прогреется лишь до +12 градусов.

Чуть теплее - +16-14 градусов - будет в среду и четверг.

В пятницу-воскресенье ожидается потепление до +21-23 градусов, вероятность небольших дождей сохранится.