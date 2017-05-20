В Тюмени плановые отключения горячей воды начнутся на следующей неделе

Сезон опрессовок теплотрасс с отключениями горячей воды стартует в областном центре с понедельника.
Первыми без горячего водоснабжения останутся тюменцы, проживающие на Лесобазе и в контуре улиц Одесская — Мельникайте — Харьковская, 50 лет Октября — Одесская — Мельникайте, Харьковская — Максима Горького — Елизарова — Котельщиков — Щорса, Алебашевская — проезд Заречный — Газовиков — Щербакова — 2-я Луговая. Обходиться без горячей воды им придется с 22 мая по 4 июня.
"Ограничения связаны с проведением гидравлических испытаний магистральных и распределительных теплотрасс в рамках плановых работ по подготовке системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2017–2018", — напоминают в пресс-службе АО "УТСК".
Узнать, когда и на какие сроки отключения горячей воды пройдут в других районах города, можно на сайте компании.
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