В Тюмени плановые отключения горячей воды начнутся на следующей неделе

Сезон опрессовок теплотрасс с отключениями горячей воды стартует в областном центре с понедельника.

Первыми без горячего водоснабжения останутся тюменцы, проживающие на Лесобазе и в контуре улиц Одесская — Мельникайте — Харьковская, 50 лет Октября — Одесская — Мельникайте, Харьковская — Максима Горького — Елизарова — Котельщиков — Щорса, Алебашевская — проезд Заречный — Газовиков — Щербакова — 2-я Луговая. Обходиться без горячей воды им придется с 22 мая по 4 июня.

"Ограничения связаны с проведением гидравлических испытаний магистральных и распределительных теплотрасс в рамках плановых работ по подготовке системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2017–2018", — напоминают в пресс-службе АО "УТСК".

Узнать, когда и на какие сроки отключения горячей воды пройдут в других районах города, можно на сайте компании.