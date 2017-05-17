Часть улицы Максима Горького перекроют на месяц

В Тюмени движение транспорта на улице Максима Горького на участке от улицы Харьковской до улицы Щорса будет прекращено с 18 мая по 15 июня. Как рассказали в тюменском департаменте дорожной инфраструктуры, в это время "УТСК" проведет там аварийные работы на тепловых сетях.

Автомобилистов просят просчитывать свои маршруты в этом районе и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что рядом с этим участком, во дворе дома № 10 на улице Максима Горького, произошел один из самых мощных прорывов во время недавних испытаний на теплосетях.