Тюмень за день: 17 мая

Фото Сергея Бушуева

Тюменцев приглашают на фотовыставку от участников автопробега до Горного Алтая

Выставка "Тюмень — Горный Алтай. 5000 верст" откроется в Центральной городской библиотеке 18 мая. На ней можно будет увидеть уникальные фотографии из экспедиции, которую в феврале этого года совершили члены кинофотоклуба "Зоркий" Алексей Самсонов и Владимир Иванов.

Пострадавшим от паводка жителям Ишима выплатят матпомощь из федерального бюджета

Для выплат материальной помощи и компенсаций за утрату имущества пострадавшим от большой воды ишимцам задействуют резервный фонд правительства РФ. Об этом на брифинге рассказал побывавший с рабочей поездкой в Ишиме глава МЧС России Владимир Пучков.

Тюменцы смогут пообщаться с главврачами городских поликлиник

В Тюмени единый день открытых дверей в муниципальных поликлиниках пройдет 18 мая с 11 до 20 часов. Горожане смогут задать вопросы или высказать замечания главным врачам и заместителям руководителей лично в поликлинике или по телефонам горячей линии.

За драку тюменцев с газпромовцами ответил Абрамович

Участники драки после игры "Тюмень" – "Газпром-Югра" получили многоматчевые дисквалификации и штраф. Такое решение во вторник, 16 мая, принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Пару из тюменского села наградили за фантастически долгий брак

Накануне памятную медаль в Аромашевском районе вручили супругам Шакировым, которые состоят в браке уже семьдесят лет.