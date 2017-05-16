Тюмень за день: 16 мая

Фото Сергея Бушуева

Тюменских студентов массово проверяют на ВИЧ

В Тюменской области всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" началась с вузовской недели тестирования на ВИЧ. Пройти экспресс-тест на это заболевание предложат студентам высших и средних профессиональных образовательных учреждений Тюмени. Среди них — ТюмГУ, ТИУ, ГАУ Северного Зауралья, Тюменский лесотехникум и Колледж водного транспорта.

Тюменцы увидят пейзажи Айвазовского в доме-музее Колокольниковых

Выставка "Очарованные морем", посвященная 200-летию со дня рождения Ивана Айвазовского, откроется в тюменском музее-усадьбе Колокольниковых 18 мая.

В Тюмени проверят безопасность батутов и надувных горок

В областном центре случаем с перевернувшимся батутом, на котором находились дети, заинтересовалась прокуратура. Вслед за региональным СУ СК там намерены выяснить, каким образом эксплуатировался аттракцион.

В одной из крупнейших тюменских медицинских династий — почти два десятка врачей

На муниципальном этапе конкурса "Семья года — 2017" первое место в номинации "Семья — хранитель традиций" заняла династия врачей Погорелых. Она насчитывает 24 медицинских работника: 18 врачей и 6 медсестер. Десяток из них трудятся или трудились в Тюменской области.

Тюменские родители смогут пожаловаться на поборы в школах перед выпускными

Прокуратура Тюмени готова работать с сообщениями о сборе неадекватных денежных сумм на последние звонки и выпускные, которые вскоре пройдут в школах.

Тюменские дачники смогут купить саженцы и грабли на большой выставке

В Тюмени выставка-продажа "Дача. Сад. Огород" пройдет в Выставочном зале на Севастопольской с 17 по 21 мая.