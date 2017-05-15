Тюмень за день: 15 мая

Фото Сергея Бушуева

Ненастная погода сохранится в Тюмени на неделю

Предстоящая неделя в Тюмени будет прохладной и дождливой, обещают виртуальные синоптики. Сегодня, 15 мая, максимальная температура воздуха составит 12 градусов, после обеда ожидается дождь.

В Тюмени опробуют новый способ уборки снега

Следующей зимой в областном центре избавляться от снега попробуют с помощью снегоплавильного оборудования. Соглашение с новосибирским заводом, производящим технику для топки снега на небольших участках, подписали на прошедшей выставке "Тюмень — наш дом".

Два миллиона рублей заплатили тюменцы за нарушения на платных парковках

В Тюмени продолжат расширять единое городское парковочное пространство. В планах — размещение парковок в квадрате улиц Герцена — Профсоюзная — Советская — Челюскинцев.

Жители области стали в полтора раза чаще брать кредиты

Более 12 тысяч кредитов на общую сумму 6,5 миллиардов рублей выдал банк ВТБ24 жителям Тюменской области, Югры и Ямала в первом квартале 2017 года. По сравнению с 2016 годом объем кредитования вырос на 39%. Об этом рассказал управляющий региональным операционным офисом "Тюменский" ВТБ24 Гариф Ромашкин на прошедшей пресс-конференции.

Топ мероприятий в Тюмени на 15–21 мая: жара, детский рок и походы по музеям

Эта неделя в Тюмени стартует с Международного дня семьи, а завершится "Ночью музеев" и целым парадом фестивалей для горожан всех возрастов и интересов. Ожидается очень насыщенный уик-энд, к нему стоит подготовиться заранее! Проект "Афиша Тюмени" поможет составить культурное расписание.