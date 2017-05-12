Тюмень за день: 12 мая

Погода на выходные в Тюмени: до плюс 16 и дожди

Ненастная погода сохранится в Тюмени в предстоящие выходные. Сегодня, 12 мая, в областной столице воздух прогреется до 14 градусов тепла, ближе к вечеру ожидается дождь.

Тюменцев зовут восстановить лес рядом с "Жемчужиной Сибири"

Высадить более 26 тысяч сеянцев намерены в 44 километрах от Тюмени, чтобы восстановить лес на территории в шесть гектаров. Присоединиться к посадкам тюменцев приглашают 20 мая — это станет главным региональным мероприятием в рамках Всероссийского дня леса.

Нетрезвая тюменка на "Лексусе" влетела в стоящую "Ладу"

Дорожный инцидент в поселке Московском Тюменского района произошел вчера в восемь вечера. На улице Энтузиастов Lexus въехал в стоящий автомобиль Lada Kalina.

В Тюмени разыскивают мужчину, напавшего на девушку на улице Пермякова

В областном центре пытаются установить личность мужчины, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности.

В Тюмени на время перекроют улицу Камышинскую

В областном центре движение транспорта на улице Камышинской на участке от улицы Чехова до улицы Самарской будет прекращено с 17 по 21 мая. Как пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры, в это время там пройдут работы на инженерных сетях.

Росавтодор займется созданием транспортного коридора Тюмень — Салехард

Формирование нового транспортного коридора по маршруту Тюмень — Тобольск — Нефтеюганск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард обсудили накануне на совещании в Федеральном дорожном агентстве.