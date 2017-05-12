Погода на выходные в Тюмени: до плюс 16 и дожди

09:00 12 мая 2017
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park72.ru

Ненастная погода сохранится в Тюмени в предстоящие выходные. Сегодня, 12 мая, в областной столице воздух прогреется до 14 градусов тепла, ближе к вечеру ожидается дождь.

В субботу максимальная температура воздуха днем составит плюс 16 градусов, во второй половине дня пройдут дожди, столбик термометра начнет падать. Ночью будет ясно, до плюс 6.

В воскресенье днем ожидается небольшой дождь и до 14 градусов тепла. В понедельник погода существенно не изменится.

Теги: прогноз погоды
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