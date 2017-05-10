На параде Победы помощь медиков потребовалась шести тюменцам

Вчера в Тюмени, 9 мая, служба скорой медицинской помощи работала в усиленном режиме.

На параде Победы и других торжественных мероприятиях несли дежурство четыре бригады скорой. Ветеранам помощь медиков не понадобилась, вместе с тем за ней обратились шесть человек, среди них — пять детей в возрасте от 4 до 16 лет. Обращения касались жалоб на поверхностные травмы и обморока. Пятерым помощь была оказана на месте: 50-летняя женщина и родители маленьких детей от экстренной госпитализации отказались. В Областную клиническую больницу доставили 16-летнего подростка — у него случился эпилептический приступ.

Как сообщает тюменская станция скорой помощи, за четыре праздничных выходных врачи и фельдшеры помогли 2726 жителям Тюмени и Тюменского района. В стационары доставили 1075 пациентов, 924 вызова передали в службы неотложной помощи поликлиник и одной из областных больниц. Врачи оперативного отдела провели 505 телефонных консультаций по вопросам самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.