Тюмень за день: 5 мая

Тюменцев предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

Неблагоприятные метеорологические явления на территории Тюмени ожидаются в это воскресенье, 7 мая. Как сообщает местный гидрометцентр, в этот день будет сильный ветер.

Праздничные выходные в Тюмени: вечер Победы, спектакли, концерты и многое другое

Эти выходные каждый может провести с пользой. Конечно, большинство мероприятий приурочены к Великому празднику - Дню Победы. Погрузиться в атмосферу военного времени предлагают тюменские театры, также пройдут концерты и праздничные программы. Представляем топ мероприятий на 6-9 мая, подготовленный проектом "Афиша Тюмени".

Тюменцев приглашают на уникальные мастер-классы для детей и взрослых

Второй областной форум "Семья", в котором одновременно смогут принять участие и родители, и дети, пройдет 14 мая в Тюменском технопарке.

Жители Тюменской области задолжали за энергию больше миллиарда рублей

С января по апрель 2017 года около 19 тысяч исполнительных производств по неуплате услуг ТЭК жителями региона числилось в УФССП по Тюменской области. Как сообщает ведомство, общий долг по ним составил более 1,25 миллиарда рублей.

Тюменские легкоатлеты пробегут эстафету в честь Дня Победы

Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, пройдет в Тюмени 9 мая. Торжественное открытие мероприятия состоится в 13:00 у монумента памяти погибшим воинам Великой Отечественной войны (ул. Ленина, 2). Старт соревнований – в 13:30. Маршрут эстафеты пройдет по следующей схеме: ул. Ленина – ул. Орджоникидзе – ул. Республики. Дистанция составит 3950 метров.