Тюмень за день: 5 мая

Тюменцев предупреждают о неблагоприятных погодных условиях
Неблагоприятные метеорологические явления на территории Тюмени ожидаются в это воскресенье, 7 мая. Как сообщает местный гидрометцентр, в этот день будет сильный ветер.
Праздничные выходные в Тюмени: вечер Победы, спектакли, концерты и многое другое
Эти выходные каждый может провести с пользой. Конечно, большинство мероприятий приурочены к Великому празднику - Дню Победы. Погрузиться в атмосферу военного времени предлагают тюменские театры, также пройдут концерты и праздничные программы. Представляем топ мероприятий на 6-9 мая, подготовленный проектом "Афиша Тюмени".
Тюменцев приглашают на уникальные мастер-классы для детей и взрослых
Второй областной форум "Семья", в котором одновременно смогут принять участие и родители, и дети, пройдет 14 мая в Тюменском технопарке.
Жители Тюменской области задолжали за энергию больше миллиарда рублей
С января по апрель 2017 года около 19 тысяч исполнительных производств по неуплате услуг ТЭК жителями региона числилось в УФССП по Тюменской области. Как сообщает ведомство, общий долг по ним составил более 1,25 миллиарда рублей.
Тюменские легкоатлеты пробегут эстафету в честь Дня Победы
Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, пройдет в Тюмени 9 мая. Торжественное открытие мероприятия состоится в 13:00 у монумента памяти погибшим воинам Великой Отечественной войны (ул. Ленина, 2). Старт соревнований – в 13:30. Маршрут эстафеты пройдет по следующей схеме: ул. Ленина – ул. Орджоникидзе – ул. Республики. Дистанция составит 3950 метров.
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