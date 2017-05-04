Тюмень за день: 4 мая

Фото Сергея Бушуева

Клещи атакуют: за последнюю неделю апреля к медикам обратились 950 жителей региона

На 3 мая в Тюменской области зарегистрировано 1296 обращений по поводу присасывания клещей, причем 950 пациентов (215 - дети до 14 лет) к помощи медиков прибегли в минувшую неделю, с 24 по 30 апреля. Чаще других страдают от насекомых жители Тюмени.

Тюменцам бесплатно разрисуют автомобили к 9 мая

Организаторы городского фестиваля культурного проектирования "Морфология улиц" приглашают тюменцев присоединиться к акции, посвященной победе в Великой Отечественной войне – тюменские художники разрисуют несколько машин горожан в соответствующей празднику тематике. В основу концепции рисунка войдут пожелания хозяина авто и творческое видение художника.

Общественники помогли многодетной тюменке

В тюменское региональное отделение ОНФ обратилась 24-летняя многодетная мать с просьбой помочь решить жилищную проблему. Дело в том, что ее семья будет вынуждена съехать из занимаемой квартиры по решению суда.

В Тюмени 9 мая изменится схема движения в центре города

В областном центре 9 мая, в День Победы, с 7 до 14 часов будет перекрыта улица Республики. Для транспорта ее закроют от улицы Мельникайте до Луначарского — в границах улиц Малыгина, Герцена, Челюскинцев, Советской, Профсоюзной, Максима Горького, Фабричной, Холодильной и Котовского.

Перейти на подземные источники воды в Тюмени рассчитывают до конца 2020-х годов

Около 25 миллиардов рублей потратят на развитие системы водоснабжения и водоотведения областного центра до 2040 года. Об этом на выездном совещании в тюменском водоканале рассказал заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.