В Тюмени 9 мая изменится схема движения в центре города

В областном центре 9 мая, в День Победы, с 7 до 14 часов будет перекрыта улица Республики. Для транспорта ее закроют от улицы Мельникайте до Луначарского — в границах улиц Малыгина, Герцена, Челюскинцев, Советской, Профсоюзной, Максима Горького, Фабричной, Холодильной и Котовского.

На время праздничных мероприятий изменятся и схемы движения общественного транспорта. Как сообщают в Тюменьгортрансе, городские автобусы пойдут по улицам Мельникайте, 50 лет Октября, Таймырской, Малыгина, Герцена, Первомайской и Товарное шоссе. Автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда.

Уточнить расписание автобусов в праздничные дни можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.