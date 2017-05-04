Тюменцам бесплатно разрисуют автомобили к 9 мая

Организаторы городского фестиваля культурного проектирования "Морфология улиц" приглашают тюменцев присоединиться к акции, посвященной победе в Великой Отечественной войне – тюменские художники разрисуют несколько машин горожан в соответствующей празднику тематике. В основу концепции рисунка войдут пожелания хозяина авто и творческое видение художника.

Свой автомобиль в качестве полотна для творчества может предложить любой желающий. Для этого нужно сделать репост записи про акцию в группе проекта в соцсети "ВКонтакте" и собрать наибольшее количество лайков.

Накануне праздника, 7 мая, будут выбраны 5 лидеров – именно их автомобили получат военно-патриотичный окрас. Сам процесс создания живописных шедевров будет проходить 8 мая на парковке Технопарка (ул. Республики, 142), сообщили в пресс-службе проекта "Моя территория".