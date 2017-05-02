Тюмень за день: 2 мая

Фото Сергея Бушуева

В Затюменском парке пройдет фестиваль средневековой культуры

В Тюмени пятый фестиваль средневековой культуры "Pax et bellum" пройдет на территории лесопарка "Затюменский" 20 мая. На него съедутся полсотни реконструкторов из ведущих военно-исторических клубов Тюмени, Новосибирска, Тобольска, Ялуторовска и других городов.

Набережную затопило. Как и было запланировано

Первый ярус набережной Туры в Тюмени ушел под воду вследствие половодья. Это случается каждый год — и, кстати, по сравнению с 2016 годом вода опоздала на две недели.

Тюменские школьники проверят знания о Великой Отечественной войне

Тюменские школьники могут проверить свои знания о Великой Отечественной войне, приняв участие в тематической викторине, посвященной 72-летию Великой Победы.

Топ мероприятий в Тюмени на 2–7 мая: подготовка ко Дню Победы, "Руки Вверх" и спектакли каждый день

Первая неделя мая будет традиционно предпраздничной, а это значит, что в Тюмени пройдет множество мероприятий, приуроченных к приближающемуся Дню Победы. Кроме того, состоится концерт легендарной группы "Руки Вверх". А каждый день на выбор – разные спектакли от местных артистов – от искрометных комедий до трагедий и драм. Проект "Афиша Тюмени" поможет составить культурное расписание.

За праздники тюменцы успели получить ожоги на шашлыках и пострадать от змей

На минувших выходных скорая помощь выезжала к 2 тысячам жителям Тюмени и Тюменского района. В ряде случаев бригады медиков спешили к отдыхающим за городом.