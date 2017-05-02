Тюмень за день: 2 мая

В Затюменском парке пройдет фестиваль средневековой культуры
В Тюмени пятый фестиваль средневековой культуры "Pax et bellum" пройдет на территории лесопарка "Затюменский" 20 мая. На него съедутся полсотни реконструкторов из ведущих военно-исторических клубов Тюмени, Новосибирска, Тобольска, Ялуторовска и других городов.
Набережную затопило. Как и было запланировано
Первый ярус набережной Туры в Тюмени ушел под воду вследствие половодья. Это случается каждый год — и, кстати, по сравнению с 2016 годом вода опоздала на две недели.
Тюменские школьники проверят знания о Великой Отечественной войне
Тюменские школьники могут проверить свои знания о Великой Отечественной войне, приняв участие в тематической викторине, посвященной 72-летию Великой Победы.
Топ мероприятий в Тюмени на 2–7 мая: подготовка ко Дню Победы, "Руки Вверх" и спектакли каждый день
Первая неделя мая будет традиционно предпраздничной, а это значит, что в Тюмени пройдет множество мероприятий, приуроченных к приближающемуся Дню Победы. Кроме того, состоится концерт легендарной группы "Руки Вверх". А каждый день на выбор – разные спектакли от местных артистов – от искрометных комедий до трагедий и драм. Проект "Афиша Тюмени" поможет составить культурное расписание.
За праздники тюменцы успели получить ожоги на шашлыках и пострадать от змей
На минувших выходных скорая помощь выезжала к 2 тысячам жителям Тюмени и Тюменского района. В ряде случаев бригады медиков спешили к отдыхающим за городом.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru