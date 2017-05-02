На смену теплым дням в Тюмень придут дожди

После пары теплых дней на этой неделе в Тюмень вновь придет похолодание и дожди, сообщают виртуальные синоптики.

Сегодня, 2 мая, воздух в областной столице прогреется до 23 градусов тепла. Ожидается ясный день без осадков. Такая же погода сохранится завтра.

В четверг температура опустится до плюс 15 градусов, в первой половине дня пройдет дождь. В пятницу и субботу термометры покажут до плюс 11 градусов, осадки ожидаются после обеда. В воскресенье – до плюс 14 и дождь.

Праздничные дни 8 и 9 мая, по предварительному прогнозу, пройдут без осадков, но температура воздуха не превысит 11 градусов тепла.