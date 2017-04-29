В Тюмени пройдет самая большая онлайн-трансляция Dota2

Онлайн-трансляция компьютерной игры Dota2 пройдет в ближайшие выходные, 29 и 30 апреля, в молодежном театральном центре "Космос". Начало в 12 часов.

Тюменская команда организаторов Cyberia Sports соберет на площадке "Космоса" всех желающих наблюдать турнир по самой популярной компьютерной игре. Организаторы обещают насыщенную программу для всех гостей, проведение одиночного турнира между присутствующими, интерактивы со зрителями, ставки на команду, ну и, конечно же, уникальную игровую атмосферу среди всех болельщиков.

"Такое масштабное мероприятие в Тюмени по киберспорту пройдет впервые. Мы постараемся организовать настоящую игровую атмосферу в зале, где каждый сможет болеть за свою любимую команду. Мы развиваем киберспорт в Тюмени, потому что эта тема интересна нашей команде и очень большое количество молодежи вовлечены в компьютерный спорт и с каждым днем их количество продолжает увеличиваться. На сегодняшний день мы ведем переговоры с Федерацией киберспорта России о заключении договора развития киберспорта в Тюменской области профессионально" - отметил автор проекта Cyberia Sports Вячеслав Сидоренко.

Подробнее об участии в мероприятии можно узнать в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте".