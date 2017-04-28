Тюмень за день: 28 апреля

Фото Сергея Бушуева

Выходные в Тюмени: днем солнце, ночью дождь

По прогнозу виртуальных синоптиков, максимальная температура воздуха в эти выходные в Тюмени составит 16 градусов тепла, по ночам пройдут небольшие дожди.

Тюменские эксперты об испытаниях теплосетей: используемый метод закреплен федеральными нормативами

С окончательным сходом снега с улиц Тюмени появились новые проблемы и заботы. Те, кто парковал автомобили в неположенных местах зимой, продолжают делать это и сейчас, но уже более заметно и нагло. А для теплосетевых компаний пришла пора проверки коммуникаций, что вылилось в жуткие аварии по всему городу. Это и многое другое обсудили участники Клуба экспертов Тюменской области.

Центр Тюмени перекроют для транспорта на репетиции парада

В Тюмени 3 и 6 мая репетиции церемонии прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра пройдут на улице Республики — на участке от улицы Челюскинцев до Орджоникидзе. С 18 до 21 часа движение транспорта в этом месте будет прекращено, предупреждают в городском департаменте дорожной инфраструктуры.

В течение пяти лет в Тюмени обустроят 190 км велодорожек

В областном центре разводить полосы для пешеходов и велосипедистов продолжат за счет застройщиков, реконструкции улично-дорожной сети и в рамках текущего благоустройства, в том числе лесопарковых зон.

Майские мероприятия в Тюмени: концерты ко Дню Победы, музыкальная феерия и театральное разнообразие

Май в Тюмени будет насыщен разнообразными культурными, развлекательными и патриотическими праздничными мероприятиями. Театралы смогут посетить спектакли на любой вкус, любители классики и музыкальных экспериментов без труда найдут концерт по душе, ожидается громкая премьера танцевального спектакля и сольное выступление Сергея Безрукова.