Тюмень за день: 27 апреля

Пожар на улице Совхозной в Тюмени: многодетной семье нужна помощь

ЧП произошло накануне вечером на улице Совхозной, в районе Червишевского тракта. Как сообщили корреспонденту интернет-издания "NewsProm.Ru" в пресс-службе МЧС России по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило в 19:19. Горели два частных дома мансардного типа и баня.

На майские праздники тюменцам обеспечат кофе со скидкой и недорогие поездки на такси

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Тюменцев бесплатно научат оказывать первую помощь в экстренных ситуациях

В Тюмени бесплатный мастер-класс "Я могу помочь!" пройдет в коворкинге "Моя территория" в это воскресенье, 30 апреля.

Тюменцы выбирают дизайн скамеек и урн для зеленых уголков города

На тюменском портале "Я решаю!" запустили серию опросов для горожан с голосованиями по обустройству десяти зеленых уголков Тюмени.

Общественники проверили соблюдение норм безопасности в учреждениях Тюмени

Представители Общественного совета при УМВД России по городу Тюмени проверили соблюдение норм безопасности в учреждениях города. По итогам рейда общественники выявили недочеты и сформулировали рекомендации по усилению мер безопасности.