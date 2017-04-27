Тюменским автомобилистам придется объезжать улицу Чернышевского

15:10 27 апреля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени с 28 апреля по 1 июня будет ограничено движение транспорта на улице Чернышевского — на участке от Беломорской до Перекопской. Объезд будет осуществляться по улицам Победы, Лунева и Краснодонской.

Как пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры, на автомобильной дороге будут готовиться к ее капитальному ремонту. За грядущий месяц там выполнят работы по переустройству сетей электро- и газоснабжения и ливневой канализации.

Теги: дорожное движение
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2017