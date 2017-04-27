Тюменским автомобилистам придется объезжать улицу Чернышевского

В Тюмени с 28 апреля по 1 июня будет ограничено движение транспорта на улице Чернышевского — на участке от Беломорской до Перекопской. Объезд будет осуществляться по улицам Победы, Лунева и Краснодонской.

Как пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры, на автомобильной дороге будут готовиться к ее капитальному ремонту. За грядущий месяц там выполнят работы по переустройству сетей электро- и газоснабжения и ливневой канализации.