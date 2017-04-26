Тюмень за день: 26 апреля

Фото Сергея Бушуева

Мост Влюбленных подновят до Дня города

В Тюмени оставшиеся работы по капитальному ремонту пешеходного моста через Туру намерены закончить в этот весенне-летний период.

Сорок новых "гармошек" и один электробус пустят по Тюмени

В областном центре в 2017 году парки местных перевозчиков пополнятся 166 большими автобусами, в том числе 40 "гармошками". Их рассчитывают пустить по девяти самым востребованным маршрутам.

Пострадавшим во время проверки теплосетей тюменцам готовы выплатить компенсации

Уральская теплосетевая компания поможет гражданам, чье имущество пострадало 25 апреля во время испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя в Тюмени, урегулировать причиненный ущерб.

ДК "Нефтяник" готовит для тюменцев насыщенную программу ко Дню Победы

К празднованию Дня Победы дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко подошел масштабно и подготовил ряд мероприятий разного формата: от концертов и творческих конкурсов до стилизованного советского кинотеатра.

В майские праздники изменится работа городских поликлиник

В Тюмени в праздничные и предпраздничные дни городские поликлиники будут работать по измененному графику.