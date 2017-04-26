В домах Тюмени возможны кратковременные перебои с водой

В Тюмени в грядущие сутки возможны перебои в водоснабжении до полного отсутствия в утренние и вечерние часы максимального водопотребления в квадратах Мельникайте — Федюнинского (Объездная дорога) — 30 лет Победы — Войновка и 50 лет ВЛКСМ —Харьковская — Монтажников — Первомайская.
Как пояснили в пресс-службе компании "Тюмень Водоканал", завтра, 27 апреля, в 00.05 специалисты начнут подключать к централизованной системе водоснабжения новый жилой микрорайон в районе улиц Мельникайте — Барабинской, что сделать без временного осушения одного из водоводов технически невозможно.
В районе работ водоснабжение будет отсутствовать в 15 многоквартирных жилых домах, в нескольких административных зданиях и в нескольких частных домах. Завершение работ и выход системы водоснабжения в штатный режим работы намечен на 23.55 27 апреля.
"Мы обеспечим максимальную подачу воды по остающимся в работе водоводам. Как показывает практика, перебои могут возникать в периоды максимального водопотребления в утренние и вечерние часы по большей части на верхних этажах зданий, поэтому рекомендуем не делать больших запасов воды, а иметь минимальный запас на случай кратковременных перебоев. Со своей стороны, мы приложим максимум усилий для того, чтобы их исключить", — рассказал Дмитрий Бычков, начальник центральной диспетчерской службы компании "Тюмень Водоканал".
Список домов, в которых водоснабжение будет отсутствовать на время производства работ: улица Барабинская, 1А , 1Б, 1В; улица Береговая, 112, 201В; Береговой переулок, 47, 51, 53; улица Мельникайте, 2 стр. 4, 5, 6; улица Харьковская, 83, 85, 85А; улица Щербакова, 36.
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