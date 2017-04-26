В Тюмени спасатели вызволяли зажатого в иномарке кота

В начале недели сообщение в местную службу экстренного реагирования поступило от автомобилиста, в плену транспортного средства которого оказалось животное.
Инцидент произошел у дома № 107 на улице Мельникайте. Тюменец услышал жалобное мяуканье из-под передней части своего автомобиля. Под правым крылом иномарки он увидел торчащие кошачьи лапы и сразу же позвонил спасателям.
Осознать всю серьезность проблемы прибывшие сотрудники ТОСЭР смогли, когда сняли колесо автомобиля.
"Одна из лап кота была намертво зажата в одном из агрегатов. Спасатели бережно освободили его из автомобильной ловушки и передали спасенного автомобилисту", — рассказали в службе.
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